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Мареска прокоментував історичне досягнення Палмера в АПЛ

Андрій Яросименко — 28 вересня, 21:16
Мареска прокоментував історичне досягнення Палмера в АПЛ
Getty images

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував історичне досягнення півзахисника "синіх" Коула Палмера у матчі 6 туру АПЛ проти Брайтона (4:2).

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я знаю Коула багато років, адже бачив його, коли був у системі Манчестер Сіті U-23. Найкраще те, що він залишився таким же, як і був, залишився звичайною людиною. Це досягнення не змінює його життя, і це найкраще показує його як особистість", – сказав наставник.

Зазначимо, що Палмер став першим гравцем який забив чотири голи у першому таймі в АПЛ. Для оформлення покеру 22-річному півзахиснику знадобилося 20 хвилин.

У сезоні-2024/25 британець забив 6 голів та віддав 4 асисти за 8 матчів. Наразі він другий у гонці бомбардирів АПЛ, попереду лише нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд – 10 голів.

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