Мареска прокоментував історичне досягнення Палмера в АПЛ
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Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував історичне досягнення півзахисника "синіх" Коула Палмера у матчі 6 туру АПЛ проти Брайтона (4:2).
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Я знаю Коула багато років, адже бачив його, коли був у системі Манчестер Сіті U-23. Найкраще те, що він залишився таким же, як і був, залишився звичайною людиною. Це досягнення не змінює його життя, і це найкраще показує його як особистість", – сказав наставник.
Зазначимо, що Палмер став першим гравцем який забив чотири голи у першому таймі в АПЛ. Для оформлення покеру 22-річному півзахиснику знадобилося 20 хвилин.
У сезоні-2024/25 британець забив 6 голів та віддав 4 асисти за 8 матчів. Наразі він другий у гонці бомбардирів АПЛ, попереду лише нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд – 10 голів.