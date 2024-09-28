Мареска прокоментував історичне досягнення Палмера в АПЛ

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував історичне досягнення півзахисника "синіх" Коула Палмера у матчі 6 туру АПЛ проти Брайтона (4:2).

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я знаю Коула багато років, адже бачив його, коли був у системі Манчестер Сіті U-23. Найкраще те, що він залишився таким же, як і був, залишився звичайною людиною. Це досягнення не змінює його життя, і це найкраще показує його як особистість", – сказав наставник.

Зазначимо, що Палмер став першим гравцем який забив чотири голи у першому таймі в АПЛ. Для оформлення покеру 22-річному півзахиснику знадобилося 20 хвилин.

🔵✨ Enzo Maresca: “I know Cole Palmer from many years ago, I had him at Manchester City in the U23”, tells BBC.



“The best thing is the way he is as a human is the same way”.



“This doesn't change his life and that is the best thing for him”. pic.twitter.com/Cfn9sUBDev — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2024

У сезоні-2024/25 британець забив 6 голів та віддав 4 асисти за 8 матчів. Наразі він другий у гонці бомбардирів АПЛ, попереду лише нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд – 10 голів.