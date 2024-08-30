Пеллегріні прокоментував домашню перемогу над Кривбасом у матчі Ліги конференцій

Наставник іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу своїх підопічних над Кривбасом (3:0) у другому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференції-2024/25.

Його слова цитує видання Marca.

"Найважливішим було вийти в груповий етап. Ми зробили важливий крок у першій грі, і це підтвердилося у матчі-відповіді. Нам потрібен хороший склад, щоб пройти якомога далі у всіх трьох змаганнях. Перше завдання – пройти до групового етапу.

Те, що було минулого року, тепер у минулому. Дещо сталося, і це інший сезон. Ми прийшли з холодною головою, не думали про результат тогорічної Ліги конференцій, і досягли нашої мети", – сказав Пеллегріні.