Пеллегріні прокоментував домашню перемогу над Кривбасом у матчі Ліги конференцій
Наставник іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу своїх підопічних над Кривбасом (3:0) у другому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференції-2024/25.
Його слова цитує видання Marca.
"Найважливішим було вийти в груповий етап. Ми зробили важливий крок у першій грі, і це підтвердилося у матчі-відповіді. Нам потрібен хороший склад, щоб пройти якомога далі у всіх трьох змаганнях. Перше завдання – пройти до групового етапу.
Те, що було минулого року, тепер у минулому. Дещо сталося, і це інший сезон. Ми прийшли з холодною головою, не думали про результат тогорічної Ліги конференцій, і досягли нашої мети", – сказав Пеллегріні.
Минулого сезону Бетіс у плейоф кваліфікації поступився загребському Динамо (0:1, 1:1).
Зазначимо, що дві українських команди продовжать боротьбу в турнірах під егідою УЄФА. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників у основній стадії Ліги чемпіонів-2024/2025, а також до Ліги Європи кваліфікувалося Динамо. Жеребкування основної фази ЛЄ відбудеться сьогодні, 30 серпня. Початок — о 14:00 за київським часом.