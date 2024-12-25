Відомий шеф-кухар залишив Манчестер Юнайтед заради роботи у команді Формули-1

Омар Мезіан, відомий у футбольних колах шеф-кухар, який останні два роки працював у Манчестер Юнайтед, залишив "Олд Траффорд" заради роботи у команді Формули-1 Макларен.

Про це повідомляє Daily Mail.

Він в основному базувався на тренувальній базі "червоних дияволів" в Керрінгтоні, де був надзвичайно популярним серед гравців першої команди МЮ.

Мезіан урізноманітнив меню та розробив індивідуальні плани харчування для футболістів. Під час поїздок і турів він включав страви місцевої кухні, щоб дати команді змогу відчути смак культури.

Він виїжджав на кожну виїзну гру в супроводі одного з трьох су-шефів, і завжди приїжджав за день до гри, щоб переконатися, що їжа в готелі команди відповідає стандартам.

До Манчестер Юнайтед Мезіан більше п'яти років працював кухарем для збірної Англії. До того ж, він працював зі збірною Англії з крикету.

Зараз Омар вирішив змінити роботу (і спорт), ставши шеф-кухарем новоспеченого володаря Кубку конструкторів за підсумками сезону 2024 року.

Тепер Манчестер Юнайтед, який цього року скоротив 250 робочих місць з метою економії, перебуває в процесі реструктуризації свого кейтерингового персоналу після відходу Омара Мазіана в період низького морального духу в клубі.