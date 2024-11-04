Аморім зацікавлений у підписанні в Манчестер Юнайтед двох зірок Реала

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зацікавлений у трансферах двох ключових гравців Реала.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Португальський наставник хоче бачити у своїй команді Едуардо Камавінгу та Родріго Гоеса, двох найперспективніших талантів мадридського клубу. У Реалі серйозно стурбовані трансферними планами МЮ, адже відхід цих гравців стане серйозним ударом по спортивній структурі "галактікос".

В цей час керівництво іспанського клубу оцінює заходи та можливі покращення в контрактах обох гравців, щоб зміцнити їхню відданість клубу. У попередніх випадках президент "вершкових" Флорентіно Перес демонстрував свою готовність захищати молоде ядро ​​команди, і цей випадок не стане винятком, особливо коли йдеться про гравців з таким великим потенціалом.

У поточному сезоні на рахунку Родріго 13 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився 3 голами та 2 асистами. У Камавінги 5 поєдинків та 1 результативна передача.

Нагадаємо, Аморім розпочне виконання своїх обов'язків під час міжнародної паузи. Рубен став наймолодшим тренером МЮ з 1970 року.

Попередник португальця Ерік тен Гаг напередодні вперше прокоментував звільнення з клубу. Він звернувся до вболівальників та подякував їм за підтримку.