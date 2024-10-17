Тотальна неповага до легенди: МЮ поклав край багаторічній традиції, яка стосувалася Фергюсона

Днями стало відомо про те, що нове керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відмовитися від послуг сера Алекса Фергюсона в якості посла клубу. Це було зроблено для того, щоб розвантажити зарплатну відомість, адже легендарний тренер отримував понад 2 мільйони фунтів стерлінгів по суті за те, що просто відвідував матчі на Олд Траффорд.

Колишній капітан "червоних дияволів" Ерік Кантона став голосом фанатів, які почали розносити Джима Реткліффа (новий співвласник МЮ) за такий прояв неповаги до легенди:

" Це просто обурливо. Сер Алекс Фергюсон назавжди залишиться моїм босом! А їх усіх я кину у великий мішок із лайном!"

Але, як стало відомо інсайдерам, це ще не все. Менеджмент клубу вирішив перервати традицію, яка тривала десятиліттями.

Мова йде про те, що відтепер серу Алексу заборонено заходити в роздягальню перед матчами. Візити знакових для клубу людей у підтрибунне приміщення були частиною корпоративної культури Юнайтед, цей звичай тягнувся ще з часів тренерства сера Метта Басбі (середина ХХ століття).

Нагадаємо, МЮ жахливо розпочав сезон. Команда Еріка тен Гага видала один із найгірших стартів у історії клубу, а майбутнє нідерландського фахівця залишається дуже туманним. Нещодавно повідомлялося, що Фергюсон порадив керівництву запросити колишнього тренера Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі.