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Манчестер Юнайтед поступився у товариському матчі в Малайзії

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 11:12
Манчестер Юнайтед поступився у товариському матчі в Малайзії
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед зіграв перший товариський матч після завершення сезону-2024/25 та зазнав поразки.

"Червоні дияволи" програли виставковий матч проти символічної збірної Азії 0:1.

Попри склад, який був наближений до основного, представник АПЛ не зміг відзначитись у воротах ASEAN All-Stars, натомість пропустивши єдиний м'яч на 71-й хвилині від Маунг Лвіна.

Зазначимо, що символічну збірну складали гравці з Таїланду, Філіппін, Камбоджи, Індонезії та Сінгапуру.

Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше головний тренер "дияволів" Рубен Аморім звернувся до вболівальників з нагоди завершення сезону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

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