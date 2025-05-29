Манчестер Юнайтед поступився у товариському матчі в Малайзії

Манчестер Юнайтед зіграв перший товариський матч після завершення сезону-2024/25 та зазнав поразки.

"Червоні дияволи" програли виставковий матч проти символічної збірної Азії 0:1.

Попри склад, який був наближений до основного, представник АПЛ не зміг відзначитись у воротах ASEAN All-Stars, натомість пропустивши єдиний м'яч на 71-й хвилині від Маунг Лвіна.

Зазначимо, що символічну збірну складали гравці з Таїланду, Філіппін, Камбоджи, Індонезії та Сінгапуру.

Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше головний тренер "дияволів" Рубен Аморім звернувся до вболівальників з нагоди завершення сезону.