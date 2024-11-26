Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за лідера Наполі

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні грузинського вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє SportMediaSet.

Зазначається, що 23-річний гравець підходить під улюблену схему нового головного тренера МЮ Рубена Аморіма (3-4-3). Йому готові запропонувати 5-річний контракт із зарплатою у 8 млн євро чистими та легкодосяжний бонус. Аналогічну пропозицію грузин отримав влітку від ПСЖ.

Наразі Хвіча та Наполі не можуть домовитися про новий контракт. Зокрема, сторони не можуть дійти згоди щодо фінансових умов нового контракту.

Його чинна угода розрахована до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 15 матчів, забив 5 голі та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться центральним захисником Спортинга Усманом Діоманде.