Манчестер Юнайтед шукає нових гравців на заміну майбутньому вільному агенту

Манчестер Юнайтед займається пошуками нових гравців у центр півзахисту, які зможуть закривати кілька позицій, зокрема позицію Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Еріксен наступного літа стане вільним агентом, оскільки "червоні дияволи", як і раніше, не збираються продовжувати з ним контракт.

Натомість манкуніанці перебувають у пошуку футболістів на позицію "шістки", "вісімки" та "десятки".

Крістіан Еріксен виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2022 року. З того моменту він провів 86 матчів, у яких відзначився 7 голами та 16 асистами.

Раніше стало відомо, що легенда МЮ та екс-тимчасовий тренер Руд ван Ністелрой повернувся до АПЛ на постійну основу, очоливши Лестер.