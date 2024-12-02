Манчестер Юнайтед не розглядає можливість розставання з літнім новачком команди
Манчестер Юнайтед не збирається продавати чи віддавати взимку в оренду Джошуа Зіркзе, якого клуб придбав минулого літа.
Про настрій у манчестерському колективі повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Очікується, що 23-річний форвард залишиться в команді та продовжуватиме розвиватися під керівництвом Рубена Аморіма.
Клуб вірить у його потенціал та бачить його "дуже хорошим трансфером". Зіркзе в свою чергу також не має бажання їхати з "Олд Траффорд".
Зіркзе став гравцем Юнайтед минулого літа. За його трансфер англійці заплатили італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні нападник збірної Нідерландів відзначився трьома голами та двома асистами у 19 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.
Нагадаємо, що саме дубль Джошуа Зіркзе дозволив манкуніанцям розгромити Евертон Віталія Миколенка у матчі 13 туру АПЛ.
Раніше з'явилася інформація, що "червоні дияволи" вже займаються пошуками гравців на одразу декілька позицій, зокрема на позицію Крістіана Еріксена.