Манчестер Юнайтед не розглядає можливість розставання з літнім новачком команди

Манчестер Юнайтед не збирається продавати чи віддавати взимку в оренду Джошуа Зіркзе, якого клуб придбав минулого літа.

Про настрій у манчестерському колективі повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що 23-річний форвард залишиться в команді та продовжуватиме розвиватися під керівництвом Рубена Аморіма.

Клуб вірить у його потенціал та бачить його "дуже хорошим трансфером". Зіркзе в свою чергу також не має бажання їхати з "Олд Траффорд".

Зіркзе став гравцем Юнайтед минулого літа. За його трансфер англійці заплатили італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні нападник збірної Нідерландів відзначився трьома голами та двома асистами у 19 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Нагадаємо, що саме дубль Джошуа Зіркзе дозволив манкуніанцям розгромити Евертон Віталія Миколенка у матчі 13 туру АПЛ.

Раніше з'явилася інформація, що "червоні дияволи" вже займаються пошуками гравців на одразу декілька позицій, зокрема на позицію Крістіана Еріксена.