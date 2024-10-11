Манчестер Юнайтед не продовжуватиме контракт із віковим півзахисником

Манчестер Юнайтед не веде переговорів щодо продовження контракту з 32-річним півзахисником Крістіаном Еріксеном.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Чинна угода гравця завершується влітку 2025 року. Наразі клуб не зацікавлений у підписанні нової угоди.

Раніше повідомлялося, що влітку манкуніанці хотіли продати данця, а іспанський Бетіс намагався його підписати в останній день трансферного вікна.

🔴🇩🇰 Christian Eriksen to @EkstraBladet on whether he is in talks with Manchester United over the end of his contract in 2025:



“No, we are not there yet”. pic.twitter.com/Mg9jBc74bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2024

Минулого сезону Еріксен провів 28 матчів за МЮ, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. У поточній кампанії у нього 3 асисти у 8 матчах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може призначити наставника Фулгема Марку Сілву на посаду головного тренера.