Манчестер Юнайтед має намір продати вікового півзахисника

Манчестер Юнайтед очікує на пропозиції щодо 32-річного півзахисника Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дхармеш Шет.

Кілька клубів уже цікавились умовами трансферу хавбека збірної Данії, контракт якого розрахований до літа 2025 року.

Манкуніанці хочуть укомплектувати півзахист команди, і наразі для цього їм потрібно підвищити бюджет та звільнити місце у складі.

Наразі серед кандидатур Манчестер Юнайтед є хавбек ПСЖ Мануель Угарте, Сандер Берґе з Бернлі та Соф'ян Амрабат, який представляє Фіорентину.

Manchester United expecting formal bids for Christian Eriksen. A number of clubs have explored conditions of a deal. Eriksen has 1 year left on his contract. Midfield recruitment is priority - budget & squad space key. Ugarte, Berge & Amrabat among live options. #MUFC — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 14, 2024

Минулого сезону Еріксен провів 28 матчів за МЮ, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. На Євро-2024 данець зіграв 4 матчі та забив 1 гол.