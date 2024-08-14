Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед має намір продати вікового півзахисника

Станіслав Лисак — 14 серпня, 22:51
Манчестер Юнайтед має намір продати вікового півзахисника
Getty Images

Манчестер Юнайтед очікує на пропозиції щодо 32-річного півзахисника Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дхармеш Шет.

Кілька клубів уже цікавились умовами трансферу хавбека збірної Данії, контракт якого розрахований до літа 2025 року.

Манкуніанці хочуть укомплектувати півзахист команди, і наразі для цього їм потрібно підвищити бюджет та звільнити місце у складі.

Наразі серед кандидатур Манчестер Юнайтед є хавбек ПСЖ Мануель Угарте, Сандер Берґе з Бернлі та Соф'ян Амрабат, який представляє Фіорентину.

Минулого сезону Еріксен провів 28 матчів за МЮ, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. На Євро-2024 данець зіграв 4 матчі та забив 1 гол.

Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен

Манчестер Юнайтед

Фернандеш: У клубі всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки
Манчестер Юнайтед продовжив контракт із капітаном клубу
Манчестер Юнайтед продовжить контракт із ключовим гравцем
Не підійшов МЮ: зірка збірної Англії може перейти в ПСЖ
Манчестер Юнайтед хоче, щоб ПСЖ знизили ціну на свого гравця

Останні новини