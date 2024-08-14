Манчестер Юнайтед має намір продати вікового півзахисника
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Манчестер Юнайтед очікує на пропозиції щодо 32-річного півзахисника Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дхармеш Шет.
Кілька клубів уже цікавились умовами трансферу хавбека збірної Данії, контракт якого розрахований до літа 2025 року.
Манкуніанці хочуть укомплектувати півзахист команди, і наразі для цього їм потрібно підвищити бюджет та звільнити місце у складі.
Наразі серед кандидатур Манчестер Юнайтед є хавбек ПСЖ Мануель Угарте, Сандер Берґе з Бернлі та Соф'ян Амрабат, який представляє Фіорентину.
Минулого сезону Еріксен провів 28 матчів за МЮ, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. На Євро-2024 данець зіграв 4 матчі та забив 1 гол.