Манчестер Юнайтед готовий виділити 135 млн євро на трансфер зірки Бундесліги
Хаві Сімонс
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Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нідерландського півзахисника Лейпцига Хаві Сімонса.
Про це повідомляє Fichajes.
Юнайтед прагне посилити свою команду молодим, але якісним гравцем, і Сімонс ідеально підходить під ці параметри. 21-річний гравець демонструє чудові технічні здібності, бачення та універсальність на полі, що дозволило йому досягти успіху в Бундеслізі та заслужити увагу великих європейських клубів.
Зазначається, що англійський клуб запропонував 135 млн євро за Сімонса, але німецька сторона не поспішає приймати пропозицію.
У поточному сезоні півзахисник відзначився 10 голами та 6 асистами у 29 матчах.
Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.