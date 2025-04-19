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Манчестер Юнайтед готовий виділити 135 млн євро на трансфер зірки Бундесліги

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 23:29
Манчестер Юнайтед готовий виділити 135 млн євро на трансфер зірки Бундесліги
Хаві Сімонс
Getty Images

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нідерландського півзахисника Лейпцига Хаві Сімонса.

Про це повідомляє Fichajes.

Юнайтед прагне посилити свою команду молодим, але якісним гравцем, і Сімонс ідеально підходить під ці параметри. 21-річний гравець демонструє чудові технічні здібності, бачення та універсальність на полі, що дозволило йому досягти успіху в Бундеслізі та заслужити увагу великих європейських клубів.

Зазначається, що англійський клуб запропонував 135 млн євро за Сімонса, але німецька сторона не поспішає приймати пропозицію.

У поточному сезоні півзахисник відзначився 10 голами та 6 асистами у 29 матчах.

Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.

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