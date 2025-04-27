Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Знайшовся клуб, який хоче врятувати Манчестер Юнайтед від Онана

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 13:08
Андре Онана
Андре Онана
Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, саудівський клуб Неом розпочав серйозні переговори з представниками 29-річний камерунцем.

Повідомляється, що воротар готовий залишити Європу заради Саудівської Аравії, хоча досі немає впевненості, що всі сторони зможуть дійти згоди.

Читайте також :
Атлетико готовий продати свою зірку через проблеми з новим контрактом

На даний момент Неом посідає перше місце другого за силою дивізіону Саудівської Аравії. У зв'язку з майбутнім підвищенням до Саудівської професійної ліги, клуб планує посилити свій склад.

Андре Онана виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2023 року, коли він перейшов з Інтера за 50,2 мільйона євро. У нинішньому сезоні голкіпер провів 45 матчів, у яких пропустив 61 гол та 10 разів відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що центрбек Манчестер Юнайтед привернув увагу одразу сімох європейських клубів.

Манчестер Юнайтед Саудівська Аравія Чемпіонат Саудівської Аравії Андре Онана

Манчестер Юнайтед

Сім клубів хочуть забрати центрбека Манчестер Юнайтед
Орендована зірка Манчестер Юнайтед може більше не зіграти цього сезону
Аморім: Не шкодую, що погодився на роботу в Манчестер Юнайтед, але час не був ідеальним
Легендарний футболіст МЮ, який розпочав кар'єру в ММА, кинув виклик найкращому другу Мессі
Легенда Манчестер Юнайтед дебютує в лізі змішаних єдиноборств

Останні новини