Знайшовся клуб, який хоче врятувати Манчестер Юнайтед від Онана

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, саудівський клуб Неом розпочав серйозні переговори з представниками 29-річний камерунцем.

Повідомляється, що воротар готовий залишити Європу заради Саудівської Аравії, хоча досі немає впевненості, що всі сторони зможуть дійти згоди.

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На даний момент Неом посідає перше місце другого за силою дивізіону Саудівської Аравії. У зв'язку з майбутнім підвищенням до Саудівської професійної ліги, клуб планує посилити свій склад.

Андре Онана виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2023 року, коли він перейшов з Інтера за 50,2 мільйона євро. У нинішньому сезоні голкіпер провів 45 матчів, у яких пропустив 61 гол та 10 разів відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що центрбек Манчестер Юнайтед привернув увагу одразу сімох європейських клубів.