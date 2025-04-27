Знайшовся клуб, який хоче врятувати Манчестер Юнайтед від Онана
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, саудівський клуб Неом розпочав серйозні переговори з представниками 29-річний камерунцем.
Повідомляється, що воротар готовий залишити Європу заради Саудівської Аравії, хоча досі немає впевненості, що всі сторони зможуть дійти згоди.
На даний момент Неом посідає перше місце другого за силою дивізіону Саудівської Аравії. У зв'язку з майбутнім підвищенням до Саудівської професійної ліги, клуб планує посилити свій склад.
Андре Онана виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2023 року, коли він перейшов з Інтера за 50,2 мільйона євро. У нинішньому сезоні голкіпер провів 45 матчів, у яких пропустив 61 гол та 10 разів відстояв на "нуль".
Раніше стало відомо, що центрбек Манчестер Юнайтед привернув увагу одразу сімох європейських клубів.