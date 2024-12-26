Аморім – про чергову поразку МЮ: У такі моменти ми просто повинні виживати та іноді перемагати

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на потенційну загрозу вильоту його команди з АПЛ до Чемпіоншипу.

Слова 39-річного португальця наводить Manchester Evening News.

"Червоні дияволи" програли Вулвергемптону (0:2), граючи весь другий тайм у меншості через вилучення капітана Бруно Фернандеша. Після цієї гри вони мають всього 7-очковий відрив від зони вильоту.

"У цей момент ми просто повинні виживати і іноді перемагати, щоб працювати в команді. Ми вже знали це. Я починаю цю роботу і починаю з команди, нова ідея – немає часу на тренування, багато ігор, важких ігор, ми це вже знали, це довгий шлях.

Як я вже казав у перший день, ми повинні продовжувати і боротися з цими поганими моментами, тому що це частина футболу.

Ми повинні працювати над багатьма речами в нашому клубі на полі та за його межами. Тому давайте зосередимося на кожній грі, кожного разу і будемо використовувати кожну хвилину тренувань для поліпшення команди", – сказав Аморім.