Аморім – про чергову поразку МЮ: У такі моменти ми просто повинні виживати та іноді перемагати
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на потенційну загрозу вильоту його команди з АПЛ до Чемпіоншипу.
Слова 39-річного португальця наводить Manchester Evening News.
"Червоні дияволи" програли Вулвергемптону (0:2), граючи весь другий тайм у меншості через вилучення капітана Бруно Фернандеша. Після цієї гри вони мають всього 7-очковий відрив від зони вильоту.
"У цей момент ми просто повинні виживати і іноді перемагати, щоб працювати в команді. Ми вже знали це. Я починаю цю роботу і починаю з команди, нова ідея – немає часу на тренування, багато ігор, важких ігор, ми це вже знали, це довгий шлях.
Як я вже казав у перший день, ми повинні продовжувати і боротися з цими поганими моментами, тому що це частина футболу.
Ми повинні працювати над багатьма речами в нашому клубі на полі та за його межами. Тому давайте зосередимося на кожній грі, кожного разу і будемо використовувати кожну хвилину тренувань для поліпшення команди", – сказав Аморім.
Тренера попросили розповісти, як можна виправити положення, в якому опинилася його команда.
"Гадки не маю. Не маю жодного уявлення. Замість того, щоб намагатися зрозуміти, скільки часу це займе, я просто день за днем вдосконалююся, намагаюся дивитися відео і використовувати кожну хвилину тренувань і намагаюся виграти кілька очок, тому що це дійсно важливо в цей момент".
Після 18 зіграних турів АПЛ Манчестер Юнайтед займає 14-е місце, заробивши 22 очки.
У наступних трьох матчах манкуніанці зіграють з Ньюкаслом та Ліверпулем у чемпіонаті Англії, а також з Арсеналом у Кубку Англії.