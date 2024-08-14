Манчестер Юнайтед хоче, щоб ПСЖ знизили ціну на свого гравця

Манчестер Юнайтед хоче, щоб керівництво ПСЖ знизило ціну на свого опорного півзахисника Мануеля Угарте.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, агент футболіста Жорже Мендеш приїхав в Англію, щоб провести переговори щодо переходу гравця, сам Мануель вже узгодив умови особистого контракту із Манчестер Юнайтед, і ПСЖ погодилися відпустити його за певну суму, але ця ціна не підходить "червоним дияволам" і вони наполягають на її зниженні.

Якщо "червоно-сині" не перестануть наполягати на своєму, то МЮ прийдеться шукати дешевші варіанти для підсилення своєї команди опорним півзахисником. Зазначимо, що в минулому сезоні Угарте провів 37 матчів, відзначившись трьома асистами.

🚨🔴 Manuel Ugarte, insisting a lot for Man United move... as Paris Saint-Germain and Man Utd are still talking.



Jorge Mendes leading negotiations with PSG open to selling Ugarte and United still keen.



United need fee reduced or one more sale... or will go for cheaper option. pic.twitter.com/cs12DPiSEu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї, та центрбека Маттейса Де Лігта.