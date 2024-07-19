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Манчестер Юнайтед домовився про контракт з півзахисником ПСЖ

Станіслав Лисак — 19 липня, 01:11
Манчестер Юнайтед домовився про контракт з півзахисником ПСЖ

Манчестер Юнайтед домовився з півзахисником ПСЖ Мануелем Угарте про особисті умови контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець погодився підписати угоду, попри те, що манкуніанці не виступають в Лізі чемпіонів.

Переговори між клубами продовжуються через те, що інші клуби також зацікавлені у 23-річному півзахиснику.

Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер центрального захисника.

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