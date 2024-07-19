Манчестер Юнайтед домовився про контракт з півзахисником ПСЖ

Манчестер Юнайтед домовився з півзахисником ПСЖ Мануелем Угарте про особисті умови контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець погодився підписати угоду, попри те, що манкуніанці не виступають в Лізі чемпіонів.

Переговори між клубами продовжуються через те, що інші клуби також зацікавлені у 23-річному півзахиснику.

🚨🔴 Manchester United have agreed on personal terms with Manuel Ugarte.



Contract terms discussed, player keen on moving to United even without Champions League football.



Club-to-club talks continue with PSG, as more clubs also inquired.



Same agent as Leny Yoro: Jorge Mendes. pic.twitter.com/vyox9phNlQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024

Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер центрального захисника.