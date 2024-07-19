Манчестер Юнайтед домовився про контракт з півзахисником ПСЖ
Манчестер Юнайтед домовився з півзахисником ПСЖ Мануелем Угарте про особисті умови контракту.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець погодився підписати угоду, попри те, що манкуніанці не виступають в Лізі чемпіонів.
Переговори між клубами продовжуються через те, що інші клуби також зацікавлені у 23-річному півзахиснику.
Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.
У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.
Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер центрального захисника.