ПСЖ визначився з майбутнім Угарте

Французький ПСЖ влітку продасть півзахисника Мануеля Угарте.

Про це повідомляє ESPN Uruguay.

Найбільший інтерес до трансферу гравця виявляє Манчестер Юнайтед, який готовий задовольнити вимоги парижан.

Також уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

Напередодні також була інформація про інтерес ПСЖ до українського захисника, який виступає в АПЛ.