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Співпрацював з УЄФА, працював у НБА та ПСЖ: Манчестер Юнайтед призначить нового директора

Олексій Погорелов — 14 лютого 2025, 20:09
Марк Армстронг
Марк Армстронг

Манчестер Юнайтед найближчим часом оголосить про призначення Марка Армстронга на посаду клубного директора з бізнесу.

Про ці плани манкуніанців повідомляє The Athletic.

"Червоні дияволи" вели тривалі переговори з ПСЖ, в якому Армстронг обіймав посаду директора з доходів клубу. Очікується, що британець почне виконувати свої обов'язки на "Олд Траффорд" протягом наступних кількох тижнів. Сторони вже погодили дату початку його роботи.

Армстронг успішно керував фінансовою стратегією французького клубу з 2022 року і вважається комерційним оператором найвищого рівня. Він працюватиме під керівництвом генерального директора МЮ Омара Берради, який курує комерційну та футбольну сторони.

У Юнайтед вважають, що Армстронг добре зарекомендував себе в управлінні повсякденною комерційною діяльністю, і саме в цьому полягатиме його роль. Клуб постійно скорочує витрати, але йому також необхідно збільшити доходи.

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Варто зазначити, що до 2007 року Марк Армстронг працював у Футбольній асоціації Англії як керівник відділу розвитку бізнесу. Потім він перейшов у маркетингову компанію TEAM, яка тісно співпрацювала з УЄФА в Швейцарії.

У 2012 році він переїхав до США, де обійняв посаду віце-президента з маркетингових партнерств у НБА.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про повернення легендарного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона. Великий шотландець знову візьме на себе роль наставника, але тільки на один раз.

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