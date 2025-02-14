Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ

Манчестер Юнайтед завітає до лондонського Тоттенгема в межах 25 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 14 лютого, на стадіоні "Тоттенгем Хотспур Стедіум" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні матчу "червоні дияволи" розташувалися на 13 місці в турнірній таблиці, набравши за 24 гри 29 очок. "Шпори" розташувалися сходинкою нижче. У Тоттенгема 27 балів.

Нагадаємо, нещодавно Манчестер Юнайтед завдяки голу Магвайра на останній хвилині вийшов в 1/8 фіналу Кубку Англії. МЮ, а також Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова, вже дізнались своїх суперників.