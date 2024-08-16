Манчестер Сіті завершує перехід 19-річного ексфорварда Вест Гема

Колишній нападник Вест Гема Дівін Мубама стане гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

19-річний англієць вже пройшов медогляд та готується підписати довготривалий контракт з Сіті.

Зазначається, що "містяни" домовилися про суму компенсації, яку отримають "молотобійці". Вона складе 1,2 млн фунтів.

🔵🤝🏻 Manchester City reach agreement with West Ham for £1.2m compensation to sign 19 year old Divin Mubama — here we go!



Medical tests booked and Divin will sign a long term deal, strategic deal from Man City.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/wGNu48JN0O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024

Нагадаємо, Мубама 1 липня покинув Вест Гем, після того, як "молотобійці" не змогли домовитися про продовження контракту. На рахунку гравця 18 матчів за першу команду, в яких він відзначився 1 голом та віддав 1 асист.

Нагадаємо, раніше професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у список потрапили одразу троє гравців "містян".

Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.