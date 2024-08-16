Манчестер Сіті завершує перехід 19-річного ексфорварда Вест Гема
Колишній нападник Вест Гема Дівін Мубама стане гравцем Манчестер Сіті.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
19-річний англієць вже пройшов медогляд та готується підписати довготривалий контракт з Сіті.
Зазначається, що "містяни" домовилися про суму компенсації, яку отримають "молотобійці". Вона складе 1,2 млн фунтів.
Нагадаємо, Мубама 1 липня покинув Вест Гем, після того, як "молотобійці" не змогли домовитися про продовження контракту. На рахунку гравця 18 матчів за першу команду, в яких він відзначився 1 голом та віддав 1 асист.
Нагадаємо, раніше професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у список потрапили одразу троє гравців "містян".
Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.