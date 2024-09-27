АПЛ скасувало ранкове засідання через ймовірну перемогу Манчестер Сіті в суді

Ранкове засідання Англійської Прем'єр-ліги щодо змін у правилах про спонсорство було скасоване через ймовірну перемогу Манчестер Сіті в судовій справі щодо угод з асоційованими сторонами.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що рішення про скасування заходу було прийнято в "останню хвилину" через те, що вносити зміни до правил, які можуть втратити чинність немає сенсу. Представник Манчестер Сіті відмовився надавати коментар з цього приводу.

Раніше один із високопосадовців пропонував покарати "містян" зняттям очок впродовж кількох наступних сезонів, щоб вони не могли претендувати на найвищі місця в найближчі роки.

У серпні повідомлялося, що в справі зафіксовано факти 115 можливих порушень правил Прем'єр-ліги з боку керівництва клуба. У розслідувані вказано, що "містяни" порушили фінансові правила Прем'єр-ліги у період із 2009 до 2018 року.

Манчестер Сіті не надавав повну інформацію про зарплату колишнього тренера Роберто Манчіні, а також замовчував деталі зарплати деяких гравців. Остаточний вердикт очікується на початку 2025 року.

Якщо суд визнає клуб винним, то команда може бути оштрафованою. Найгіршим результатом може стати дискваліфікація із АПЛ та конфіскація титулів, які буди здобуті у період з 2009 по 2018 рік. За цей час Манчестер Сіті 4 рази ставав чемпіоном, стільки ж разів здобував перемогу у Кубку ліги, тричі ставав переможцем Суперкубку Англії та 2 рази перемагав у Кубку Англії.