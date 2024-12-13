Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи у сезоні-2023/24

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи клубу у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Заробіток клубу склав 715 мільйонів фунтів, маючи при цьому маючи стійку прибутковість у 73,8 млн.

"Наше постійне прагнення до фантастичних цілей є відмінною рисою Манчестер Сіті. Наша жага є продуманою та детально спланованою.

Такий організаційний підхід став частиною нашого ДНК. Наш четвертий поспіль титул АПЛ вивів клуб на той рівень, який недоступний іншим командам", - заявив голова правління Халдун Аль-Мубарак.