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Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи у сезоні-2023/24

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 19:36
Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи у сезоні-2023/24
Кайл Вокер
Фото Манчестер Сіті

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи клубу у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Заробіток клубу склав 715 мільйонів фунтів, маючи при цьому маючи стійку прибутковість у 73,8 млн.

"Наше постійне прагнення до фантастичних цілей є відмінною рисою Манчестер Сіті. Наша жага є продуманою та детально спланованою.

Такий організаційний підхід став частиною нашого ДНК. Наш четвертий поспіль титул АПЛ вивів клуб на той рівень, який недоступний іншим командам", - заявив голова правління Халдун Аль-Мубарак.

Відзначимо, що вже у січні Манчестер Сіті може отримати судове рішення стосовно 115 порушень фінансового фейр-плей.

Раніше проблеми "містян" із ФФП прокоментував Жозе Моурінью.

Манчестер Сіті

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