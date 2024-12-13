Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи у сезоні-2023/24
Кайл Вокер
Фото Манчестер Сіті
Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи клубу у сезоні-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Заробіток клубу склав 715 мільйонів фунтів, маючи при цьому маючи стійку прибутковість у 73,8 млн.
"Наше постійне прагнення до фантастичних цілей є відмінною рисою Манчестер Сіті. Наша жага є продуманою та детально спланованою.
Такий організаційний підхід став частиною нашого ДНК. Наш четвертий поспіль титул АПЛ вивів клуб на той рівень, який недоступний іншим командам", - заявив голова правління Халдун Аль-Мубарак.
Відзначимо, що вже у січні Манчестер Сіті може отримати судове рішення стосовно 115 порушень фінансового фейр-плей.
Раніше проблеми "містян" із ФФП прокоментував Жозе Моурінью.