Манчестер Сіті може в січні дізнатися рішення щодо порушення правил ФФП

Манчестер Сіті до кінця січня 2025 року може дізнатися про рішення щодо звинувачень у численних порушеннях фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє видання The Times.

Загалом "містянам" інкримінують 130 порушень правил ФФП протягом дев'яти сезонів (2009-2018). МанСіті може відтермінувати прийняття рішення, подавши апеляцію, розгляд якої може тривати до 8 місяців.

Зазначимо, що Манчестер Сіті підозрюють у численних порушеннях правил, серед яких ненадання точної фінансової звітності за дев'ять сезонів, приховування інформації про зарплату тренера Роберто Манчіні під час його роботи в клубі з 2009 по 2013 рік, а також неповне розкриття даних про винагороди гравців.

Крім того, клуб звинувачують у відмові співпрацювати зі слідством і надавати необхідні документи протягом п'яти сезонів із 2018/19 – 2022/23. Утім, "містяни" заперечує всі звинувачення, заявляючи про наявність "неспростовних доказів" своєї невинуватості.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що у поточному сезоні його команді доведеться страждати у кожній грі. Напередодні підопічні іспанця зіграли внічию з Крістал Пелес у АПЛ.