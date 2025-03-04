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Лунін зацікавив два гранди АПЛ

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 16:48
Лунін зацікавив два гранди АПЛ
Андрій Лунін
Instagram Андрія Луніна

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру в одному з манчестерських грандів АПЛ.

Про це повідомляє Fichajes.

Манчестер Сіті хоче зміцнити свою воротарську ланку, оскільки ані Штефану Ортезі, ані Едерсону Жузеп Гвардіола не довіряє повною мірою. Окрім того, іспанський фахівець планує літню перебудову складу, а Едерсон має всі шанси залишити клуб.

Рубен Аморім також не надто задоволений грою Андре Онана та хоче придбати нового воротаря. Цікаво, що сам голкіпер має намір боротись за своє місце у складі.

У сезоні-2024/25 український голкіпер зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що контракт ексворотаря Зорі з Реалом розраховано до літа 2030 року.

Раніше Лунін прокоментував виступ Тібо Куртуа в матчі з Бетісом, який його команда несподівано програла.

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