Манчестер Сіті підшукав трьох кандидатів на заміну Гвардіолі

Керівництво Манчестер Сіті обдумує зміну головного тренера Жузепа Гвардіоли через незадовільні останні результати команди.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У Сіті визначились з трьома наставниками, які можуть замінити іспанського фахівця. Насамперед йдеться про екстренера збірної Німеччини Йоахіма Лева, який виграв ЧС-2014.

Ще одним кандидатом є колишній наставник Барселони Хаві Ернандес. Натхненний філософією Гвардіоли, що робить його природним кандидатом продовжити лінію, встановлену іспанським тренером у Сіті.

Також у список потрапив Массіміліано Аллегрі, який залишив Ювентус наприкінці минулого сезону. Його досвід у великих клубах і його здатність керувати роздягальнями, повними талантів, позицінують його як тренера, здатного забезпечити стабільність і негайні результати.

Нагадаємо, попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.