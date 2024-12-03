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Манчестер Сіті підшукав трьох кандидатів на заміну Гвардіолі

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 19:31
Манчестер Сіті підшукав трьох кандидатів на заміну Гвардіолі
Жузеп Гвардіола

Керівництво Манчестер Сіті обдумує зміну головного тренера Жузепа Гвардіоли через незадовільні останні результати команди.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У Сіті визначились з трьома наставниками, які можуть замінити іспанського фахівця. Насамперед йдеться про екстренера збірної Німеччини Йоахіма Лева, який виграв ЧС-2014.

Ще одним кандидатом є колишній наставник Барселони Хаві Ернандес. Натхненний філософією Гвардіоли, що робить його природним кандидатом продовжити лінію, встановлену іспанським тренером у Сіті.

Також у список потрапив Массіміліано Аллегрі, який залишив Ювентус наприкінці минулого сезону. Його досвід у великих клубах і його здатність керувати роздягальнями, повними талантів, позицінують його як тренера, здатного забезпечити стабільність і негайні результати.

Нагадаємо, попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.

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