Манчестер Сіті підпише екснападника Вест Гема

Колишній нападник Вест Гема Дівін Мубама може стати гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

19-річний англієць 1 липня покинув Вест Гем, після того, як "молотобійці" не змогли домовитися про продовження контракту.

Зазначається, що Манчестер Сіті перехопив переговори форварда з французьким Ліоном та португальським Фамаліканом. У клубі вважають, що Мубама може розвиватись у правильному напрямі.

На рахунку гравця 18 матчів за першу команду Вест Гема, в яких він відзначився 1 голом та віддав 1 асист.

🚨🔵 EXCL: Man City to sign one more talent as they close in on Divin Mubama deal.



OL and Famalicão were in talks but City hijack move as they see Mubama as homegrown player who could develop with right pathway.



Mubama will be in Manchester this season then potential loan. pic.twitter.com/oEwhy4qt7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

Нагадаємо, раніше професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у список потрапили одразу троє гравців "містян".

Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.