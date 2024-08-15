Манчестер Сіті підпише екснападника Вест Гема
Колишній нападник Вест Гема Дівін Мубама може стати гравцем Манчестер Сіті.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
19-річний англієць 1 липня покинув Вест Гем, після того, як "молотобійці" не змогли домовитися про продовження контракту.
Зазначається, що Манчестер Сіті перехопив переговори форварда з французьким Ліоном та португальським Фамаліканом. У клубі вважають, що Мубама може розвиватись у правильному напрямі.
На рахунку гравця 18 матчів за першу команду Вест Гема, в яких він відзначився 1 голом та віддав 1 асист.
Нагадаємо, раніше професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у список потрапили одразу троє гравців "містян".
Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.