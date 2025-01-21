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Манчестер Сіті оголосив про підписання 19-річного захисника Палмейрас

Станіслав Лисак — 21 січня 2025, 13:35
Манчестер Сіті оголосив про підписання 19-річного захисника Палмейрас
Вітор Реїс
ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті оголосив про підписання центрального захисника Палмейрас Вітора Рейса.

Про це йдеться у соцмережах "містян".

Як повідомлялося раніше, за трансфер 19-річного центрбека Ман Сіті заплатив 40 мільйонів євро. Угода з гравцем розрахована до 2029 року.

Футболіст виступатиме під 22 номером. Окрім Рейса "містяни" підсилились узбцеким оборонцем Абдукодіром Хусановим з Ланса.

У минулому сезоні Вітор Рейс провів 33 матчі за Палмейрас, вихованцем якого він є. На рахунку бразильського захисника два голи та сім попереджень.

Також центрбек виступав за молодіжні збірні Бразилії. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 14 мільйонів євро (останнє оновлення ціни було зроблене 9 грудня 2024 року).

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