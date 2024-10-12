Манчестер Сіті оголосив про призначення нового спортивного директора

Новим спортивним директором Манчестер Сіті стане Уго Віана.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонів Англії.

Кілька днів тому стало відомо, що посаду спортивного директора Манчестер Сіті покине Чікі Бегірістайн, який працює в англійському клубі останні 12 років.

Віана офіційно приступить до виконання своїх обов’язків з літа 2025 року. Проте до цього він протягом кількох місяців буде співпрацювати з Бегірістайном, щоб зміна спортивного директора клубу відбулась максимально плавно.

Уго Віана з 2018 року обіймає посаду спортивного директора лісабонського Спортинга. До цього він півроку працював у іншому португальському клубі, Белененсеші.

Віана вже знайомий з англійським футболом. В якості гравця 41-річний португалець в 2002 – 2006 роках захищав кольори Ньюкасла.