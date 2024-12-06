Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті знайшов заміну травмованому Родрі у Ньюкаслі

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 16:20
Манчестер Сіті знайшов заміну травмованому Родрі у Ньюкаслі
Бруно Гімараес
Getty images

Манчестер Сіті продовжує пошуки заміни травмованому Родрі, без якого центр півзахисту команди втратив свою надійність. "Містяни" звернули свою увагу на хавбека Ньюкасла Бруно Гімараеса.

Про це повідомляє ESPN.

Довгий час Сіті вважали Мартіна Зубіменді своєю головною трансферною ціллю, але тепер вимушені розглянути й інших кандидатів на заміну новоспеченому володарю Золотого м'яча.

У поточному сезоні бразильский півзахисник провів 17 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює Гімараеса у 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, Родрі отримав важку травму хрестоподібної зв'язки коліна у матчі п'ятого туру АПЛ проти Арсеналу.

Після 14 турів Манчестер Сіті знаходиться на четвертій сходинці турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 26 очок.

Раніше повідомлялось про інтерес діючих чемпіонів Англії до захисника збірної України Іллі Забарного.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Родрі Футбольні трансфери

Чемпіонат Англії, АПЛ

Тоттенгем – Челсі: де дивитися матч АПЛ
Ефект Мессі: MLS - одна з найбільш відвідуваних футбольних ліг сезону-2023/24
Забарний дізнався свою оцінку за переможний матч проти Тоттенгема, який хоче його придбати
Борнмут із Забарним переграв Тоттенгем, дубль Івобі допоміг Фулгему перемогти Брайтон у 14 турі АПЛ
Забарний вийде у старті Борнмута на матч АПЛ проти Тоттенгема

Останні новини