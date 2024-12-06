Манчестер Сіті знайшов заміну травмованому Родрі у Ньюкаслі

Манчестер Сіті продовжує пошуки заміни травмованому Родрі, без якого центр півзахисту команди втратив свою надійність. "Містяни" звернули свою увагу на хавбека Ньюкасла Бруно Гімараеса.

Про це повідомляє ESPN.

Довгий час Сіті вважали Мартіна Зубіменді своєю головною трансферною ціллю, але тепер вимушені розглянути й інших кандидатів на заміну новоспеченому володарю Золотого м'яча.

У поточному сезоні бразильский півзахисник провів 17 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює Гімараеса у 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, Родрі отримав важку травму хрестоподібної зв'язки коліна у матчі п'ятого туру АПЛ проти Арсеналу.

Після 14 турів Манчестер Сіті знаходиться на четвертій сходинці турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 26 очок.

Раніше повідомлялось про інтерес діючих чемпіонів Англії до захисника збірної України Іллі Забарного.