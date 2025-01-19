Наступний новачок: Манчестер Сіті готовий повернути хавбека Ювентуса до АПЛ
Манчестер Сіті розглядає варіант з продовженням своєї січневої трансферної кампанії у вигляді трансферу хавбека Ювентуса Дугласа Луїса.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.
Згідно з джерелом, "містяни" бачать у 26-річному бразильцеві того, хто зможе зміцнити середню лінію команди, яка втратила Родрі у вересні через серйозну травму коліна.
Сіті хотів би взяти Луїса в оренду до кінця цього сезону, без зобов'язання викупу, в той час як їхні італійські колеги віддають перевагу продажу або оренді із зобов'язанням викупу.
Дуглас Луїс переїхав до Турина тільки минулого літа, коли за нього віддали Астон Віллі 51,5 мільйона євро. Але він так і не зміг стати основним гравцем команди Тьяго Мотти.
У цьому сезоні Дуглас зіграв у 16 матчах, проте в сумі він назбирав усього 474 хвилини ігрового часу.
Цим і хоче скористатися Манчестер Сіті, який спостерігав за півзахисником у 2017-2019 роках.
Нагадаємо, що незабаром головний тренер МС Жузеп Гвардіола отримає у своє розпорядження одразу трьох новачків: захисників Абдукодіра Хусанова та Вітора Рейса, а також форварда Омара Мармуша.