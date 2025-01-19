Наступний новачок: Манчестер Сіті готовий повернути хавбека Ювентуса до АПЛ

Манчестер Сіті розглядає варіант з продовженням своєї січневої трансферної кампанії у вигляді трансферу хавбека Ювентуса Дугласа Луїса.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

Згідно з джерелом, "містяни" бачать у 26-річному бразильцеві того, хто зможе зміцнити середню лінію команди, яка втратила Родрі у вересні через серйозну травму коліна.

Сіті хотів би взяти Луїса в оренду до кінця цього сезону, без зобов'язання викупу, в той час як їхні італійські колеги віддають перевагу продажу або оренді із зобов'язанням викупу.

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Дуглас Луїс переїхав до Турина тільки минулого літа, коли за нього віддали Астон Віллі 51,5 мільйона євро. Але він так і не зміг стати основним гравцем команди Тьяго Мотти.

У цьому сезоні Дуглас зіграв у 16 матчах, проте в сумі він назбирав усього 474 хвилини ігрового часу.

Цим і хоче скористатися Манчестер Сіті, який спостерігав за півзахисником у 2017-2019 роках.

Нагадаємо, що незабаром головний тренер МС Жузеп Гвардіола отримає у своє розпорядження одразу трьох новачків: захисників Абдукодіра Хусанова та Вітора Рейса, а також форварда Омара Мармуша.