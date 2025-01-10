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Манчестер Сіті завершує трансфер гравця збірної Узбекистану

Олександр Булава — 10 січня 2025, 13:23
Манчестер Сіті завершує трансфер гравця збірної Узбекистану
Абдукодир Хусанов
Getty images

Манчестер Сіті близький до завершення трансферу захисника французького Ланса Абдукодира Хусанова.

Про це повідомляє TalkSPORT.

Сторони досягли принципової домовленості про перехід 20-річного оборонця. Наразі обговорюються останні деталі угоди та відсоток від перепродажу. Трансфер буде коштувати англійському клубу 50 млн євро з урахуванням бонусів.

На рахунку Хусанова 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Напередодні повідомлялося, що Сіті погодився викласти 80 млн євро за форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив виступи Грішіла в цьому розіграші АПЛ.

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