Манчестер Сіті може підписати 16-річного ірландського нападника

16-річний нападник ірландського Сент-Патрікса Майкл Нунан може невдовзі перейти в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво англійського клубу продовжує перемовини щодо переходу гравця. Юний форвард виступає за збірну Ірландії U-17 та вважається майбутньою зіркою.

🚨🔵 EXCL: Manchester City advance in talks to sign 16 year old talented striker Michael Noonan from St Patricks.



Irish striker part of U17 national team is considered a talent for the future as Man City Academy keep tracking young gems for long term.



🇮🇪 Noonan wants the move. pic.twitter.com/bbGdIZwHsp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2024

Нагадаємо, що за інформацією низки іноземних ЗМІ, основний нападник "містян" 24-річний Ерлінг Голанд планує перейти в Барселону. Зокрема він поставив умову, за виконання якої це відбудеться.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться влітку 2026 року. Також повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 нападник забив 11 голів у 10 матчах.