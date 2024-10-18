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Манчестер Сіті може підписати 16-річного ірландського нападника

Микола Дендак — 18 жовтня, 20:42
Манчестер Сіті може підписати 16-річного ірландського нападника
Фото: Фабріціо Романо

16-річний нападник ірландського Сент-Патрікса Майкл Нунан може невдовзі перейти в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво англійського клубу продовжує перемовини щодо переходу гравця. Юний форвард виступає за збірну Ірландії U-17 та вважається майбутньою зіркою.

Нагадаємо, що за інформацією низки іноземних ЗМІ, основний нападник "містян" 24-річний Ерлінг Голанд планує перейти в Барселону. Зокрема він поставив умову, за виконання якої це відбудеться.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться влітку 2026 року. Також повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 нападник забив 11 голів у 10 матчах.

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