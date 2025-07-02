Хлань може продовжити кар’єру в турецькій Суперлізі – джерело
ФК Лехія Гданськ
Турецький клуб Газіантеп виявляє серйозний інтерес до українського вінгера Максима Хланя.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Контракт 21-річного футболіста з польською Лехією Гданськ завершився 30 червня 2025 року. Сторони не змогли домовитися про його продовження, попри тривалі перемовини та пропозицію однієї з найвищих зарплат в Екстраклясі.
Максим Хлань провів 30 матчів і забив 5 голів за Лехію в чемпіонаті. Раніше він виступав за луганську Зорю.
У сезоні 2024/25 Газіантеп, який проявляє інтерес до українця, фінішував на 14 позиції в турецькій Суперлізі.
Раніше повідомлялося, що Хлань зацікавив низку клубів із Нідерландів та Бельгії.