Хлань може продовжити кар’єру в турецькій Суперлізі – джерело

Турецький клуб Газіантеп виявляє серйозний інтерес до українського вінгера Максима Хланя.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт 21-річного футболіста з польською Лехією Гданськ завершився 30 червня 2025 року. Сторони не змогли домовитися про його продовження, попри тривалі перемовини та пропозицію однієї з найвищих зарплат в Екстраклясі.

Максим Хлань провів 30 матчів і забив 5 голів за Лехію в чемпіонаті. Раніше він виступав за луганську Зорю.

У сезоні 2024/25 Газіантеп, який проявляє інтерес до українця, фінішував на 14 позиції в турецькій Суперлізі.

Раніше повідомлялося, що Хлань зацікавив низку клубів із Нідерландів та Бельгії.