Український півзахисник зацікавив низку клубів з європейських чемпіонатів

Український вінгер Лехії Максим Хлань зацікавив низку клубів із Нідерландів та Бельгії.

Про це повідомляє портал Transfery.info.

За інформацією польської преси, сам Хлань поки не визначився із клубом, в якому має намір продовжити кар'єру. Футболіст взяв час на роздуми.

Які саме колективи проявляють інтерес до півзахисника, невідомо.

Водночас нинішня команда українця також не проти продовжити контракт з гравцем, адже він спливає 30 червня. Раніше повідомлялося, що сторони близькі до такої угоди.

У сезоні 2024/25 22-річний українець провів 30 матчів за Лехію Гданськ, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 1 мільйон євро.

Максим перейшов у клуб із Гданьська в вересні 2023 року із луганської Зорі на правах вільного агента.