Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Український півзахисник зацікавив низку клубів з європейських чемпіонатів

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 22:06
Український півзахисник зацікавив низку клубів з європейських чемпіонатів
Максим Хлань
ФК Лехія Гданськ

Український вінгер Лехії Максим Хлань зацікавив низку клубів із Нідерландів та Бельгії.

Про це повідомляє портал Transfery.info.

За інформацією польської преси, сам Хлань поки не визначився із клубом, в якому має намір продовжити кар'єру. Футболіст взяв час на роздуми.

Які саме колективи проявляють інтерес до півзахисника, невідомо.

Водночас нинішня команда українця також не проти продовжити контракт з гравцем, адже він спливає 30 червня. Раніше повідомлялося, що сторони близькі до такої угоди.

У сезоні 2024/25 22-річний українець провів 30 матчів за Лехію Гданськ, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 1 мільйон євро.

Максим перейшов у клуб із Гданьська в вересні 2023 року із луганської Зорі на правах вільного агента.

Лехія Футбольні трансфери Максим Хлань

Лехія

Український вінгер близький до продовження контракту з польським клубом
Захисник Динамо може продовжити кар'єру в іншому європейському чемпіонаті
Хлань потрапив у команду тижня чемпіонату Польщі
Польський клуб хоче продовжити оренду півзахисника Динамо
Європейський клуб, у складі якого грають 5 українців, все ж отримав ліцензію на наступний сезон

Останні новини