Мадрімов: Я готовий до реваншу з Кроуфордом

Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Ісраїл Мадримов (10-1-1, 7 КО) бажає провести реванш поєдинку проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Його слова передає Boxingscene.

"Після бою я сказав, що зробив достатньо, щоб зберегти свій пояс чемпіона світу. Прямо зараз я готовий до реваншу з Кроуфордом, щоб відновити свій титул або кинути виклик будь-якому з інших чемпіонів у середній вазі.

Моя мета — реванш з Теренсом Кроуфордом, але я не впевнений, що він зараз зацікавлений. Наш бій все ще залишив багато питань без відповіді, я впевнений, що одного разу, якщо він захоче, ми будемо битися знову", — сказав Мадрімов.