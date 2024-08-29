Мадрімов: Я готовий до реваншу з Кроуфордом
Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Ісраїл Мадримов (10-1-1, 7 КО) бажає провести реванш поєдинку проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
Його слова передає Boxingscene.
"Після бою я сказав, що зробив достатньо, щоб зберегти свій пояс чемпіона світу. Прямо зараз я готовий до реваншу з Кроуфордом, щоб відновити свій титул або кинути виклик будь-якому з інших чемпіонів у середній вазі.
Моя мета — реванш з Теренсом Кроуфордом, але я не впевнений, що він зараз зацікавлений. Наш бій все ще залишив багато питань без відповіді, я впевнений, що одного разу, якщо він захоче, ми будемо битися знову", — сказав Мадрімов.
Зазначимо, наразі пояси WBC і WBO у середній вазі належать американцю Себастьяну Фундорі, а титул IBF росіянину Бахраму Муртазалієву.
Перший поєдинок Ісраїла та Теренса відбувся в Лос-Анджелесі, пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився поразкою узбекистанця за одностайним рішенням суддів.
Кроуфорд завоював чемпіонський титул у четвертому для себе дивізіоні, раніше американець володів поясами в легкій вазі, був абсолютом у першій напівсередній та напівсередній. Напередодні він відмовився від пояса за версією WBO.