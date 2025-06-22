Відомо, коли Ворскла призначить нового головного тренера – ЗМІ назвали головного кандидата

Головним кандидатом на посаду наставника полтавської Ворскли залишається сербський тренер Желько Любенович.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, наразі фахівець уже перебуває на території України. Остаточне рішення щодо тренера очікується протягом найближчих двох-трьох днів.

Раніше повідомлялося, що полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Переходи можуть відбутися як раз вже після того, як на посаду головного тренера полтавців буде призначено Желько Любеновича.

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, полтавський клуб точно не припинить своє існування. Але при цьому команда може піти на радикальний крок.