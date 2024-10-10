Любенович: У заявку збірної України потрапили найсильніші гравці

Головний тренер ужгородського Миная Желько Любенович вважає, що у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй викликали найсильніших гравців на цю мить.

Його слова передає Збірна.

"Я вважаю, що проблем бути не повинно. Зінченко грав мало. Малиновський постійно виходив на заміну. Вони травмовані. У заявку збірної України потрапили найсильніші гравці на цю мить. Найголовніше, що всі викликані гравці перебувають у хорошій формі. Можуть бути питання щодо Мудрика, зате Міша може з нічого придумати момент, у якому б він стані не був", – сказав Любенович.

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Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.