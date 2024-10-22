Він підійшов би Арсеналу: Лужний назвав клуб для лідера Шахтаря

Ексзахисник Динамо та Арсенала Олег Лужний вважає, що півзахисник Шахтаря Георгій Судаков міг би поповнити склад "канонірів".

Цитує Лужного Sport-express.ua.

"Мені дуже подобається як грає Судаков. В останньому матчі збірної України з Чехами (1:1) я вважаю, що він був найкращим на полі. Дуже сильно відіграв. З грузинами (1:0) також показав високий рівень. Чи готовий він для топклубу? Для того футболу, в який сьогодні грає Арсенал, думаю, він би підійшов. А чому ні?

Лужний вважає, що Судакову насамперед потрібно демонструвати стабільність у кожному матчі, щоб зацікавити серйозний клуб.

"Кожен матч виглядати стабільно. Це найважливіше. А не так, що один-два матчі відіграв, а потім п’ять-сім ходиш по полю.

Селекціонери на це дуже звертають увагу. Якщо вони приїжджають на один матч, другий, третій й бачать, що гравець виступає суперово, то вони його візьмуть. А якщо одну зустріч футболіст відіграв добре, другу гірше, а третю ще гірше, то за ним ніхто не буде дивитися. Саме стабільність – це ознака класу виконавця. Звичайно, може бути спад в одній грі, бо це живі люди, а не роботи. Однак в цілому необхідно тримати планку", – сказав Лужний.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.