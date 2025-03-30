Лунін – про матч з Леганесом: Це все дуже виснажливо

Воротар Реала Андрій Лунін висловився про перемогу над Леганесом в матчі 29 туру чемпіонату Іспанії на тлі важкого календаря для команди.

Слова українця наводить Bernabey Digital.

"Дуже важлива перемога та три очки. Майже увесь наш склад було викликано до своїх збірних: поїздки, матчі – це все дуже виснажливо.

Зараз у нас є два дні на відновлення. Кожен матч дуже важливий і поєдинок з аутсайдером також може бути важким. З таким графіком дуже непросто відновлюватись, але ми боремось за перемогу в трьох турнірах", – розповів Лунін.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 11 матчів за "вершкових", в яких пропустив 15 м'ячів та 4 рази зберіг свої ворота у недоторканності.

В наступному поєдинку Реал зіграє проти Сосьєдаду – півфінальний матч Кубку Іспанії відбудеться 1 квітня о 22:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що вболівальники мадридців розкритикували гру Луніна проти Леганеса.