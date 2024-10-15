Черв: Я не знав, як святкувати гол у ворота України

Автор голу у ворота України (1:1) гравець збірної Чехії Лукаш Черв зізнався, що не знав, як святкувати свій дебютний точний удар за національну команду.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі чеської федерації футболу.

"Святкування виникло нізвідки, я не знав, що робити. Це були просто емоції.

Я взагалі не помітив, що буде VAR, поки не обернувся і не запитав, що сталося. Лише тоді я дізнався, що Томаш Соучек там з кимось зіткнувся. Я просто намагався добре вдарити по м'ячу, і це вийшло.

Чим більше ми будемо грати разом, тим краще будемо пізнавати один одного і краще доповнювати один одного. Проти Албанії я грав нижче, цього разу Соучек діяв нижче, ми чергуємось. Йдеться про розмови на полі, сприйняття себе.

Звичайно, це додатковий плюс, коли є клубні зв’язки. Як, наприклад, з Павлом Шульцем або Томашем Хори, з якими я грав навесні в Пльзені", – сказав Черв.