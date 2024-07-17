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Модрич: Щасливий продовжувати грати у найкращому клубі світу

Володимир Кук — 17 липня, 20:09
Модрич: Щасливий продовжувати грати у найкращому клубі світу

Півзахисник Реала Лука Модрич повідомив, що щасливий продовжувати грати у найкращому клубі світу.

Про це він зазначив на своїй сторінці Instagram.

"Мій дім. Мій клуб. Щасливий продовжувати грати у найкращому клубі світу", – написав Модрич.

"Вершкові" продовжили контракт з 38-річним хорватом до наступного літа. З Реалом він виграв 6 Ліг чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 4 Ла Ліги, 2 Кубки Іспанії та 5 Суперкубків Іспанії. Всього за мадридський клуб Лука провів 534 матчі, у яких забив 39 голів та оформив 86 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні відбулась презентація зіркового новачка Реала Кіліана Мбаппе.

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