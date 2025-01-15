Шахтар обіграв Лудогорець: огляд товариського матчу

Донецький Шахтар обіграв болгарський Лудогорець у товариському матчі.

Огляд матчу

Товариський матч

15 січня

Лудогорець (Болгарія) – Шахтар (Донецьк) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 17 Гомес, 0:2 – 27 Кевін, 0:3 – 64 Егіналду, 0:4 – 88 Педріньйо

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Азаров, Криськів, Марлон Гомес, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду

Нагадаємо, у першому матчі дня донецький клуб обіграв ще один болгарський клуб – ЦСКА Софію. А до цього зіграв унічию з хорватським Динамо Загреб.

Зазначимо, що донецький клуб готується до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.

В передостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).