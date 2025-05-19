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Суркіс анонсував нову емблему Динамо на останній матч сезону проти Колоса

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 11:23
Ігор Суркіс
Ігор Суркіс
ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що в останньому матчі сезону йог окоманда гратиме з новою емблемою.

Слова 66-річного українця наводить сайт киян.

24 травня "біло-сині" прийматимуть Колос в межах 30 туру Української Прем'-єр-ліги. І саме у цьому поєдинку дебютуватиме оновлений логотип столичного клубу.

"Хочу вам повідомити зворушливу новину: на матчі з Колосом ми представимо оновлений логотип клубу з третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Повірте, це буде символ, який говоритиме більше, ніж слова", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Динамо зіграло внічию з Чорноморцем та достроково стало чемпіоном УПЛ сезону-2024/25.

Це дозволило головному тренеру київського колектива Олександру Шовковському повторити унікальне досягнення своїх титулованих попередників.

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Динамо Київ

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