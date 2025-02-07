Перша перемога у 2025 році: ЛНЗ переміг Ольборг у товариському матчі

Черкаський ЛНЗ здобув першу перемогу у 2025 році. Український клуб на зборах в Іспанії переграв данський Ольборг.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Голами у складі ЛНЗ відзначились Мухаррем Яшарі, Ілля Путря, Бессала, та Момо

Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 8 лютого проти клубу Одд.

Товариський матч

7 лютого

ЛНЗ – Ольборг 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Яшарі, 2:0 – 24 Путря, 3:0 – 46 Бессала, 3:1 – 51 Джессон, 3:2 – 53 Моллер, 4:2 – 85 Момо

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Муравський, Дайко – Кушніренко (Танковський, 65), Яшарі (Авагімян, 65), Тілль, Топалов (Пасіч, 46), Молло (Наумець, 87) – Момо (Халайла, 87)

Нагадаємо, ЛНЗ програв три матчі на зборах в Іспанії. У першому поєдинку черкасці програли ДВТК, у другій зустрічі поступились чеському Пардубіце, а у третій Ванкуверу.