Перша перемога у 2025 році: ЛНЗ переміг Ольборг у товариському матчі
Черкаський ЛНЗ здобув першу перемогу у 2025 році. Український клуб на зборах в Іспанії переграв данський Ольборг.
Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Голами у складі ЛНЗ відзначились Мухаррем Яшарі, Ілля Путря, Бессала, та Момо
Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 8 лютого проти клубу Одд.
Товариський матч
7 лютого
ЛНЗ – Ольборг 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Яшарі, 2:0 – 24 Путря, 3:0 – 46 Бессала, 3:1 – 51 Джессон, 3:2 – 53 Моллер, 4:2 – 85 Момо
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Муравський, Дайко – Кушніренко (Танковський, 65), Яшарі (Авагімян, 65), Тілль, Топалов (Пасіч, 46), Молло (Наумець, 87) – Момо (Халайла, 87)
Нагадаємо, ЛНЗ програв три матчі на зборах в Іспанії. У першому поєдинку черкасці програли ДВТК, у другій зустрічі поступились чеському Пардубіце, а у третій Ванкуверу.