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ЛНЗ у спарингу обіграв Оболонь

Олексій Мурзак — 5 липня 2025, 20:32
ЛНЗ у спарингу обіграв Оболонь
ФК ЛНЗ

Українські клуби продовжують підготовку до сезону 2025/26.

Так, у суботу, 5 липня, контрольний матч між собою провели двоє представників Української Прем'єр-ліги ЛНЗ та Оболонь. Перемогу з рахунком 2:1 здобув черкаський колектив.

Команди провели матч у форматі чотири тайми по 30 хвилин кожен.

Контрольний матч з футболу
Оболонь – ЛНЗ 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 (автогол), 1:1 – 33 Теслюк, 1:2 – 48 Кравчук

Раніше черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.

Водночас київська Оболонь підпише футболіста львівських Карпат 26-річного Максима Чеха.

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