ЛНЗ та Зоря визначились зі складами на матч 29 туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ та луганська Зоря оголосили стартові склади на матч 29 туру Української Прем'єр-ліги.

ЛНЗ: Пеньков, Саліху, Муравський, Стасюк, Пасіч, Бар, Яшарі, Тілль, Молло, Наумець, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рибалка, Бойко, Тищенко, Олійник, Хобленко, Прядун.

Зоря: Сапутін, Джордан, Жан Клод, Башич, Бутко, Яцик, Слесар, Рейс, Мічін, Антюх, Герреро.

Запасні: Мацапура, Набит, Головкін, Мишньов, Чурко, Горбач, Бугай, Ндур, Хахльов, Мариновський.

За два тури до кінця чемпіонату команди перебувають у десятці найкращих. ЛНЗ посідає 7 місце з 35 очками, а Зоря йде 9-ю з 32 заліковими пунктами.

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.