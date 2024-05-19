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Дніпро-1 прийме Шахтар, Рух — Чорноморець, заруби за єврокубки та виживання: розклад 29 туру УПЛ

Игорь Чернявский — 19 травня, 08:40
Дніпро-1 прийме Шахтар, Рух — Чорноморець, заруби за єврокубки та виживання: розклад 29 туру УПЛ

Сьогодні, 19 травня, пройде 7 матчів передостаннього, 29 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

У центральному поєдинку ігрового дня Дніпро-1 спробує перервати 14-матчеву переможну серію Шахтаря. Також відбудеться низка важливих зустрічей у контексті боротьби за виживання та єврокубки.

Зазначимо, що 6 з 7 ігор пройдуть одночасно.

Розклад матчів 29 туру УПЛ

  • 13:00 ЛНЗ — Зоря
  • 15:30 Верес — Олександрія
  • 15:30 Ворскла — Оболонь
  • 15:30 Дніпро-1 — Шахтар
  • 15:30 Металіст 1925 — Полісся
  • 15:30 Минай — Колос
  • 15:30 Рух — Чорноморець

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.

Верес Зоря Колос ЛНЗ Черкаси Металіст 1925 Минай Оболонь Олександрія Полісся Рух Львів СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Ворскла Полтава

Чемпіонат України, УПЛ

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