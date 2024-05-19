Дніпро-1 прийме Шахтар, Рух — Чорноморець, заруби за єврокубки та виживання: розклад 29 туру УПЛ
Сьогодні, 19 травня, пройде 7 матчів передостаннього, 29 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.
У центральному поєдинку ігрового дня Дніпро-1 спробує перервати 14-матчеву переможну серію Шахтаря. Також відбудеться низка важливих зустрічей у контексті боротьби за виживання та єврокубки.
Зазначимо, що 6 з 7 ігор пройдуть одночасно.
Розклад матчів 29 туру УПЛ
- 13:00 ЛНЗ — Зоря
- 15:30 Верес — Олександрія
- 15:30 Ворскла — Оболонь
- 15:30 Дніпро-1 — Шахтар
- 15:30 Металіст 1925 — Полісся
- 15:30 Минай — Колос
- 15:30 Рух — Чорноморець
Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.