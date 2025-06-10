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ЛНЗ відправив легіонера в оренду в колишній клуб Вернидуба

Олександр Булава — 10 червня 2025, 11:41
ЛНЗ відправив легіонера в оренду в колишній клуб Вернидуба
Молло Бессала
ФК ЛНЗ

Форвард черкаського ЛНЗ Молло Бессала продовжить свою кар'єру у складі Шерифа з Тирасполя.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Камерунський вінгер буде захищати кольори Шерифа, який раніше тренував Юрій Вернидуб, на правах оренди. Договір підписано на один рік – до літа 2026 року.

Бессала в сезоні-2024/25 провів 26 матчів у складі черкаського клубу. В його активі 1 гол та 3 асисти.

Напередодні новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.

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