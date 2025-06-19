Легіонер ЛНЗ зацікавив низку клубів, серед яких два представники УПЛ

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі потрапив до сфери інтересів низки клубів.

Про це повідомляє GazetaBlic.

За інформацією видання, у послугах хавбека зацікавлені Полісся, Карпати, угорський Ференцварош, ЦСКА Софія та австрійський ЛАСК.

Водночас ЛНЗ хоче зберегти Яшарі продовживши з ним контракт і збільшивши заробітну плату майже вдвічі.

У сезоні 2024/25 півзахисник зіграв за ЛНЗ 39 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 8 асистів.

Мухаррем також провів 9 матчів за збірну Косова, записавши до свого активу 1 гол.

Раніше Полісся підписало найкращого бомбардира Вереса Миколу Гайдучика.