Легіонер ЛНЗ зацікавив низку клубів, серед яких два представники УПЛ
Мухаррем Яшарі
ФК ЛНЗ
Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі потрапив до сфери інтересів низки клубів.
Про це повідомляє GazetaBlic.
За інформацією видання, у послугах хавбека зацікавлені Полісся, Карпати, угорський Ференцварош, ЦСКА Софія та австрійський ЛАСК.
Водночас ЛНЗ хоче зберегти Яшарі продовживши з ним контракт і збільшивши заробітну плату майже вдвічі.
У сезоні 2024/25 півзахисник зіграв за ЛНЗ 39 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 8 асистів.
Мухаррем також провів 9 матчів за збірну Косова, записавши до свого активу 1 гол.
Раніше Полісся підписало найкращого бомбардира Вереса Миколу Гайдучика.