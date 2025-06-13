ЛНЗ підпише колишнього нападника Кривбаса та форварда Олександрії – джерело

ЛНЗ найближчим часом оголосить про підписання нападників Олександра Філіппова і Даніеля Соси.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, на такий крок команда пішла після того, як відправила в оренду Молло Бессалу і втратила Бені Макуана, який достроково повернувся в Полісся.

32-річний Філіппов укладе контракт на 2 роки. Орієнтовна вартість бомбардира Олександрії складе 300-350 тис. Нагадаємо, минулого сезону Філіппов із 10 голами став найкращим бомбардиром команди.

26-річний форвард збірної Нігера Соса, який раніше виступав за Кривбас, підпишеться підпише 3-річну угоду.

За два роки у футболці криворізького клубу Соса провів 51 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 8 результативних передач.