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ЛНЗ підпише колишнього нападника Кривбаса та форварда Олександрії – джерело

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 16:47
ЛНЗ підпише колишнього нападника Кривбаса та форварда Олександрії – джерело
Олександр Філіппов
ФК Олександрія

ЛНЗ найближчим часом оголосить про підписання нападників Олександра Філіппова і Даніеля Соси.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, на такий крок команда пішла після того, як відправила в оренду Молло Бессалу і втратила Бені Макуана, який достроково повернувся в Полісся.

32-річний Філіппов укладе контракт на 2 роки. Орієнтовна вартість бомбардира Олександрії складе 300-350 тис. Нагадаємо, минулого сезону Філіппов із 10 голами став найкращим бомбардиром команди.

26-річний форвард збірної Нігера Соса, який раніше виступав за Кривбас, підпишеться підпише 3-річну угоду.

За два роки у футболці криворізького клубу Соса провів 51 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 8 результативних передач.

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